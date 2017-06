Zivilisten bei Flucht aus IS-Gebiet in Mosul getötet

Vielen Menschen geland gie Flucht - © AFP

In der irakischen Großstadt Mosul sind Dutzende Menschen bei der Flucht aus einem von der Terrormiliz Islamischer Staat beherrschten Viertel getötet worden. Ein Team von Reuters TV sah die Leichen am Samstag in einer Straße liegen, die aus dem Viertel Sanjili herausführt. Unter ihnen waren Männer, Frauen und Kinder.