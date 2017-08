Zitate der Woche – “Mir reicht’s!”

“Die ÖVP ist da nicht sehr nobel.” – Kanzler Christian Kern (SPÖ) mag es im Wahlkampf nicht dirty.

“Ich bin ein gesetzestreuer, österreichischer Kaufmann und Steuerzahler und leiste, wo ich kann, meinen Beitrag für die Sozialdemokratie.” – Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer, von Kritik unbeleckt …

“Wenn ich nur in sozialdemokratischen Unternehmen tätig wäre, hätte ich viel Tagesfreizeit.” – … und anhaltend hochleistungsfähig.

Grüne und Blaue stellen Wahlkampfplakate vor

“Sei ein Mann: Wähl eine Frau.” – Die Grünen plakatieren Ulrike Lunacek im Wahlkampf.

“Leistung muss sich lohnen.” – Strache auf den Spuren der ÖVP.

“Man kann eine Koalition nicht per se schlecht finden.” – NEOS-Kandidatin Irmgard Griss will Schwarz-Blau nicht von vornherein verteufeln.

“Sie haben bekommen, was ihnen zusteht.” – Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) verkündet den Pensionisten ein saftiges Plus mit dem roten Wahlkampf-Slogan.

“Egal, ob eine Wahl stattfindet – wir hätten das in jedem Fall so durchgezogen.” – Slim-Fit-Kanzler Kern mag keine Zuckerln.

“Ein Kanzler sollte Lösungen liefern und nicht Pizzas.” – Nicht zufrieden mit Kerns Lieferservice: FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

“Er kann nicht tanzen.” – Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leiter (ÖVP) über Sebastian Kurz’ Schwächen.

Norbert Hofer macht hohe Ansprüche klar

“Sie werden sich noch freuen, was alles möglich sein wird.” – Nicht wundern: FPÖ-Vizechef Norbert Hofer ist ganz wild auf den Wahlkampf.

“Wir wissen genau, was wir wollen; es wird nicht so werden wie im Jahr 2000, wir werden nicht um jeden Preis in eine Regierung gehen.” – Hofer verkauft sich teuer.

“Selbstverständlich hat die SPÖ die Chance auf Platz 1.” – Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ), zumindest potenziell optimistisch.

“Mir reicht’s!” – Psychoanalytikerin Rotraud Perner verlässt die SPÖ wegen “frauenverachtender Abwertungsversuche” gegen ÖVP-Kandidatinnen.

(APA)