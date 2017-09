Zitate der Woche – “Im Kern ist Kurz ein Strache”

Der Wahlkampf ist in vollem Gange. - © APA

In etwa sechs Wochen dürfen wir – wieder einmal – wählen. Der Kampf um unsere Stimmen geht also in die nächste Runde. Einige der Parteien sind sich ziemlich siegessicher und strotzen nur so vor Selbstbewusstsein. Christian Kern, Spitzenkandidat der SPÖ, macht der Wahlkampf bis jetzt sogar “großen Spaß”.