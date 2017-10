Zitate der Woche – “Ich bin ein Kernianer”

Grün, Blau, Rot, Türkis oder Pink: Am Sonntag haben die Österreicher die Wahl. - © APA

Am kommenden Sonntag findet die Nationalratswahl statt. Dementsprechend hoch gehen die politischen Wogen nun in Österreich. Jeder der Spitzenkandidaten will natürlich so viele Stimmen erlangen wie nur möglich, aber nicht alle wollen Kanzler werden. Liste Gilt-Gründer Roland Düringer zum Beispiel findet den Kanzlerposten gar nicht attraktiv: “Besser nasse Socken als Kanzler sein.”