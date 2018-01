Zitate der Woche - "Heute ist ein großer Tag für Österreich"

Neo-Finanzminister Löger brachte den "Familienbonus Plus" auf Schiene. Auch wenn es viele Kritiker gibt, ist er natürlich überzeugt von seinem Vorhaben. Welche Zitate Österreich in dieser Woche bewegten, erfahren Sie hier.

“Das halte ich schlicht und einfach für asozial.” – Reiche schützen, Arme bestrafen – ÖGB-Präsident Erich Foglar ist erzürnt.”Heute ist ein großer Tag für die Familien in Österreich.” – Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hingegen brachte den Familienbonus auf Schiene.

“Polizeipferde, das ist Mittelalter. In Dubai gibt es schon Polizeiroboter, wir reden über Pferde. Vielleicht suchen hier ein paar Pferdeliebhaber ein Betätigungsfeld.” – Polizeigewerkschafter Hermann Greylinger (FSG) findet vierbeinige Exekutive (Pferde)Mist.

“Das ist das dümmste Gesetz, das ich in 34 Dienstjahren gesehen habe.” – Gerald Niederleithner wiederum, Leiter des Wahlamtes der Stadt Krems an der Donau, ist mit dem neuen Wahlrecht in Niederösterreich konfrontiert.