Zitate der Woche – “Das ist Wahlkampftaktik”

“Das ist Wahlkampftaktik …” – Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) ist unglücklich mit der Art, wie der Pflegeregress abgeschafft wurde.

“Es ist Zeit, nach 31 Jahren ÖVP-Wirtschaftsministerium und 15 Jahren ÖVP-Finanzministerium hier eine Änderung herbeizuführen.” – Bundeskanzler Christian Kern fordert für seine SPÖ die Schlüsselressorts Wirtschaft und Finanzen …

“Kurz, Mitterlehner, Spindelegger, Pröll, Molterer und Schüssel – das waren alles reine Parteifunktionäre.” – … und spricht den ÖVP-Parteichefs die Wirtschaftskompetenz ab.

“Für den Machterhalt macht die SPÖ doch alles.” – Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Landeshauptmann von SPÖ-Gnaden, warnt unterdessen vor Rot-Blau.

Von Bauern und Bäumen

“Jeremy Corbyn ist 67, Bernie Sanders ist weit über 70, um nur zwei Beispiele zu nennen …” – SPÖ-Langzeitabgeordneter Josef Cap will noch nicht gehen und plädiert für Generationenmix.

“Man sollte als Bauer wissen, wann Zeit ist zum Übergeben. Ich kenne mein Geburtsdatum.” – kein Problem mit einem Generationenwechsel im Parlament hat dagegen ÖVP-Langzeitabgeordneter Jakob Auer.

“Man kann nicht immer nur Zuschauer sein, irgendwann einmal muss man sich ins Orchester setzen und mitspielen.” – Opernball statt Schweinestall, die ÖVP holt Kultur-Lady Maria Großbauer als Neo-Kandidatin.

“Umfragen, das ist irgendwie so wie Parfüm: Man soll daran riechen, es aber nicht trinken.” – NEOS-Chef Matthias Strolz glaubt fest an den Wiedereinzug seiner Partei in den Nationalrat.

“Wer noch nie einen Baum berührt hat, der hat was versäumt.” – … und steht zum Umarmen von Bäumen.

Willkommen, Sommerloch!

“Es ist normal, verschieden zu sein.” – Gelassen auch Caritas-Präsident Michael Landau, in Bezug auf die Homo-Ehe bzw. Ehe für alle.

“Ich bin als Bundeskanzler auch der Chef-Verkäufer Österreichs im Ausland.” – Christian Kern freut sich über das gute Wirtschafts-Image Österreichs.

“Man kann nicht die Beziehungen zwischen Staaten wegen Wahlkampfdebatten aufs Spiel setzen” – in Sachen Brenner hat sich die österreichische Regierung zuletzt nicht so gut verkauft, findet der italienische Vize-Außenminister Mario Giro.

“Ist das die Sommerlochdebatte 2017?” – Verwaltungsreform hört Hermann Schützenhöfer (ÖVP) nicht zum ersten Mal.

“Den nächsten Präsidentschaftswahlkampf werde ich schon selbst fliegend bestreiten.” – Norbert Hofer will es noch einmal versuchen und dann schon den Flugschein haben.

(APA)