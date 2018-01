Zitate der Woche - "Bruno Kreisky würde heute die FPÖ wählen"

FPÖ-Chef Heinz Christian Strache ist überzeugt, dass Bruno Kreisky heute die FPÖ wählen würde. Max Lercher (SPÖ) kontert: "Die Wahrheit ist, dass Jörg Haider heute wahrscheinlich SPÖ wählen würde."

“Offen gesagt, welche Toten wen wählen, ist mir persönlich gesagt auch ziemlich Powidl.” – Egal, meint SPÖ-Chef Christian Kern.”A little more action, a little less Regulation.” – Simplify it mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) .