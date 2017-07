Zirkusluft in der Waldner Volksschule

Der Zirkuspädagoge Sebastian Gerer hatte verschiedene Jonglierrequisiten, wie Diabolos, Flowersticks, Laufkugeln, Rolle, Teller und Bälle mitgebracht. Die Kinder durften sich zwei Geräte aussuchen und sich näher damit befassen. In kürzester Zeit konnten die tollsten Kunststücke vorgeführt werden. Am Ende der Woche wurden diese voller Freude den staunenden Eltern beim Showing auf der Bühne präsentiert. Eine tolle Aktion, bei der bei den Kindern die Freude am Jonglieren geweckt wurde und sie sicher noch lange begleiten wird. Ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren die mitgewirkt haben, um diese Veranstaltung durchführen zu können.