Zirkusluft im Ländle

Manege frei für den großen Schweizer Circus Royal.

Was den meisten Besuchern aber entgeht ist, ist der Aufwand im Hintergrund. Rund 120 Personen sind direkt im Circus, oder aber rund um die Verwaltung und Organisation beschäftigt. Nils Clemens ist neben Marketingaufgaben vor allem mit der Verpflegung der Crew beschäftigt. Tagtäglich für mehr als 100 Menschen zu kochen und das immer wieder an wechselenden Plätzen erfordert einiges an Organisationsgeschick. „Ich versuche immer für eine Woche vorab einzukaufen und natürlich auch auf die Wünsche einzugehen.“ Bei Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern gar nicht so einfach. Was auch keiner bemerkt: Die täglichen Fixkosten betragen rund 18.000 Euro, egal ob eine Vorstellung stattfindet oder nicht. Der Circus bekommt übrigens keine Subventionen und finanziert komplett selbstständig.