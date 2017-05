Zirkuskunst in Lustenau

Lustenau. Ein bestens gelaunter Alfred Dorfer und ein herrlich grantelnder Dr. Ringsgwandl haben dem zahlreich erschienenen Publikum im Freudenhaus vergangene Woche zwei wunderbare Abende beschert. Ab dieser Woche dreht sich im Lustenauer Freudenhaus alles um „Circus“. Das komplette Zelt wird geräumt und eine kleine Manege hält Einzug für magische Zirkuskunst aus Frankreich und eine Österreichpremiere.

Galapiat Cirque

“Marathon” ist die atemberaubende Solo-Performance von Sébastien Wojdan – mit einer Art Punk-Poesie, wie sie vielen jungen französischen Zirkusartisten eigen ist. Wojdan ist Jongleur, Messerwerfer, Musiker und Tänzer. Er absolvierte seine Ausbildung an verschiedenen Zirkus- und Tanzschulen in Montpellier, Rosny-Sous-Bois und am Centre national des arts du cirque in Châlons-en-Champagne. In “Marathon” untersucht er das Laufen als Metapher für ein Bedürfnis nach Einsamkeit durch extreme körperliche Aktivität und repetitive Aktion. Mit der Wut eines Boxers, der Ausdauer eines Langstreckenläufers und der Hartnäckigkeit eines Sportlers versucht er seinen erschöpften und geschundenen Körper zu überwinden, bis an seine äußersten Grenzen zu gehen.

Das Freudenhaus wird für diese Performance total ausgeräumt und das Publikum sitzt auf einer kleinen Tribüne rund um die Spielfläche – sozusagen hautnah!

Veranstaltungstipp:

Galapiat Cirque im Freudenhaus Lustenau

Mittwoch 17. / Donnerstag 18. / Freitag 19. / Samstag 20. Mai, 20:30 Uhr

