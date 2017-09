ZIMA ist auf der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen mit einem eigenen Stand vertreten. Im Fokus stehen aktuelle Großprojekte in Wien, Innsbruck und München. Europas größte B2B-Messe für Immobilien und Investitionen findet von 4. bis 6. Oktober 2017 in München statt.

ZIMA verkauft Großprojekt in München-City

Die ZIMA Immobilienentwicklung GmbH verkaufte im Vorfeld der EXPO REAL im Rahmen eines Forward-Deals ihr Innenstadtprojekt DAS GOETHE in München an eine europäische Versicherungsgruppe. Die Transaktion wurde von Hines, einem international agierenden Immobilienunternehmen, gemanagt.

DAS GOETHE soll langfristig im strategischen Bestand der Versicherungsgruppe verbleiben. Hines war als Akquisitionsmanager tätig und übernimmt das Asset-Management. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bauarbeiten für dieses Großprojekt im Zentrum von München sind angelaufen. Es entsteht ein Wohnungsmix mit rund 74 Wohneinheiten mit attraktiven City-Wohnungen, sowie einzigartigen Loftwohnungen im Zentrum von München. Die Fertigstellung ist im Herbst 2020 geplant.

„Viel Neues entsteht derzeit rund um den Hauptbahnhof. Das urbane und kreative südliche Bahnhofsviertel hat das Potenzial zum neuen In-Viertel Münchens zu werden. Das Wohn- und Gewerbeobjekt DAS GOETHE wird seinen Beitrag dazu leisten und schafft damit attraktiven Wohnraum im Herzen von München.“, so Alexander Nußbaumer, CEO und Inhaber der ZIMA Unternehmensgruppe zum Bauprojekt in der Innenstadt.

Zentrales Wohnen

Das rund 2.520 m² große Grundstück in der Goethestrasse 30-34 in München-Ludwigsvorstadt befindet sich in zentralster Lage nur jeweils 400 m vom Hauptbahnhof und 400 m zur Theresienwiese entfernt. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich das Europäische Patentamt sowie die Uni Kliniken. Mit einer Gesamtwohnfläche von rund 5.200 m² entstehen hier bis Ende 2020 unter dem Projektnamen „DAS GOETHE“ rund 74 höchst attraktive City-Wohnungen im Vordergebäude und einzigartige Loftwohnungen im Rückgebäude. Im Erdgeschoss und Untergeschoss werden attraktive Handelsflächen in bester Innenstadtlage realisiert, die an REWE und DM vermietet werden.

ZIMA stellt weitere Großprojekte vor

Die EXPO REAL gilt als die internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen, die als Plattform für besondere Projekte fungiert. ZIMA nutzt dieses Potenzial und gibt detaillierte Informationen und Auskunft zu Großprojekten, insbesondere in Wien, Innsbruck und München: „Auf dem dynamischen Immobilienmarkt ist die EXPO REAL ein sehr wichtiges Forum unsere aktuellen Großprojekte an ein internationales Fachpublikum zu präsentieren“, berichtet Alexander Nußbaumer, CEO der ZIMA Unternehmensgruppe.

(red)