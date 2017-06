Zima AG weiterhin auf Wachstumskurs

Im Jubiläumsjahr 2016 feierte die Unternehmensgruppe ihr 45-jähriges Bestehen und konnte mit einer Jahresgesamtleistung von 174 Millionen Euro das Ergebnis des Vorjahres bestätigen. Durchschnittlich wurde die Jahresgesamtleistung im Zeitraum 2011 bis 2016 pro Jahr um rund 18 Prozent gesteigert.

Projektpipeline ausgebaut

Insgesamt hat die Unternehmensgruppe rund 3.300 Wohneinheiten in Bau bzw. in Vorbereitung. Davon rund 160 in der Ostschweiz, 360 in Südtirol, 590 in Vorarlberg, 640 in Tirol, 770 in Wien und 780 in München. Gemeinsam mit den geplanten Gewerbeprojekten ergibt das ein Gesamtprojektvolumen in der Höhe von 1,17 Milliarden Euro.

In Wien mit rund 770 Wohnungen am Start

Die Expansion in Wien und der Aufbau einer weiteren Niederlassung schaffte 2016 den Lückenschluss im deutschsprachigen Alpenraum Richtung Osten. Im Oktober 2016 wurde das neue Büro bezogen. Das sechsköpfige Team hat aktuell drei Großprojekte in Vorbereitung.

Kennzahlen 2016

Jahresgesamtleistung: EUR 174 Mio.

Entwicklung 2011-2016: +18 % pro Jahr im Durchschnitt

Mitarbeiter: 183 total davon 128 in Vorarlberg; 9 Lehrlinge, Frauenanteil 25 %

Projektpipeline: 3.300 Wohneinheiten; EUR 1,17 Mrd. gesamt (inkl. Gewerbe)

Standorte: Dornbirn, Innsbruck, St. Gallen, Bozen, München, Wien