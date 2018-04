Zigeuner, Schmuggler und Sticker

In der größten Marktgemeinde Österreichs sind hartnäckige Klischees Teil der Identität geworden.

Dornbirn/Lustenau. Der Respekt gegenüber der Obrigkeit war wohl nicht sonderlich ausgeprägt. So hatten die Lustenauer früher eine durchaus rebellische Einstellung zur Grenze, die sie mehr oder weniger missachteten. Da war zum Beispiel die Sache mit der „Pressefreiheit“ im Jahr 1848. Irrtümlich oder bewusst: Die Lustenauer legten sie als „Pressfreiheit“ aus und zogen daraus den Schluss, dass man jetzt diejenigen „pressen“ dürfe, die vorher gepresst haben. So verloren die Grenzwächter an Autorität, sie wurden sogar provoziert.

Das und einiges mehr wusste Wolfgang Scheffknecht (geb. 1959), über das umtriebige Völkchen am Rhein zu berichten. Schon sehr früh, als Erstklässler in der Dornbirner Realschule, heute BGD, war der Lustenauer Schüler von den anderen mit besonderer Aufmerksamkeit konfrontiert worden. Anlass dafür waren alte Klischees, denen nicht nur er außerhalb der Heimatgemeinde begegnete. „Ich kann ein Lied davon singen“, sagte Wolfgang Scheffknecht, der in seinen Vortrag beim Kiwanis-Club Dornbirn auch ein paar persönliche Erinnerungen einfließen ließ. Eingeladen hatte den Historiker der diesjährige Clubpräsident Manfred Hagen. „In der Reihe des Lustenau-Schwerpunktes darf auch die Geschichte nicht fehlen“, sagte Hagen bei der Begrüßung. „Es gibt für das Thema keinen auch nur annähernd so kompetenten wie ihn“, stellte er Wolfgang Scheffknecht den Clubmitgliedern vor. Scheffknecht unterrichtet an einem Gymnasium Geschichte und Latein, ist Lehrer an der Pädagogischen Hochschule und seit einigen Monaten an der Uni Innsbruck habilitiert. Seit dem Jahr 1996 ist er Leiter des Historischen Archivs Lustenau.