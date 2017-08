„Zierrat ist der schönste Rat“ …

Die Vorzüge des Menschen zum Vorschein bringen, zu unterstreichen oder hervorheben, das können Kett(ch)en, elegante Ohrringe, Armbänder, Ringe wie Haarschmuck. Eine originelle Sonnenbrille bringt spannende Styling-Effekte. Schals und Täschchen zum Verstauen – an alles haben wir gedacht. Mit einer handvoll österreichischen Designer_innen treten wir daher heuer an, alle zu beglücken, die

• gut aussehen

• sich gut fühlen

• aus der Masse hervorstechen

• ihrem Stil Ausdruck verleihen oder sich einfach

• belohnen wollen.

Schmuckstücke erzählen eine Geschichte und geben einen Teil der Persönlichkeit preis. Jedes einzelne Kleinod hat oder bekommt durch neue TrägerInnen seine eigene Bedeutung. Das macht sie so spannend und einzigartig.

Ergänzt wird das Schmuckprogramm durch die einzigartige Porzellankollektion der Lustenauer Designerin Patsy Grabher-Fenkart. Sie fertigt alle Stücke in ihrem Atelier in aufwändiger Handarbeit. Das Porzellan wird in Gipsformen gegossen und nach dem Entformen retouchiert. Nach erfolgtem Rohbrand werden die Stücke glasiert und noch einmal bei 1260° gebrannt. Kein Stück gleicht dem anderen da sich jedes durch leichte Farbnuancen und feine Unregelmäßigkeiten vom anderen unterscheidet. Jedes Produkt ist ein handgemachtes Unikat.

Außerdem zeigt Patsy ihre neuen Gipsportraits. Diese können Sie von sich und Ihren Liebsten anfertigen lassen. Außergewöhnliche Kunstbilder auf Gips in verschiedenen Formaten sind ihr jüngster Streich.

Teilgeber:

Veralie, Schmuckgesang, Holzkitz, mings & dins, pioline, donnaSi, subags, Andrea Jäck, We Are Flowergirls, Achselkuss etc.

Info:

Schuellies Pop Up im

Jöslar Lokal • Laden • Kino, Hof 139, 6866 Andelsbuch im Bregenzerwald

19. August bis einschließlich 10. September 2017

17 und 19 Uhr

Präsentation/Action durch das Provinztheater & Freunde

Di-Do 16–20 Uhr Laden; bis 1:30 Uhr Lokal

Fr–Sa 8:30–12 und 16–20 Uhr Laden, bis 1:30 Uhr Lokal

So im Sommer 9 bis 19 Uhr Laden & Lokal