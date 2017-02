Zielpunkt-Wiederbelebungsversuch in Wien gescheitert

Der Zielpunkt-Markt eröffnete ein Sanierungsverfahren - © APA

Der Versuch, die pleitegegangene Supermarktkette Zielpunkt in Wien wiederzubeleben, ist gescheitert. Die Ramas WarenhandelsgmbH, die seit November einen Standort im 20. Wiener Bezirk betreibt, eröffnete am Donnerstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Donnerstagnachmittag bekannt gab. Eine Fortführung des Marktes muss erst überprüft werden.