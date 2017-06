Zidane stieg mit Reals CL-Triumph in Trainer-Adel auf

Zidanes Trainerkarriere blieb bisher ohne große Stolpersteine - © APA (AFP)

In seiner erst 17-monatigen Amtszeit als Chefcoach von Real Madrid hat es Zinedine Zidane geschafft, in den Kreis der erfolgreichsten Trainer der Welt aufzusteigen. Mit dem 4:1 im Finale am Samstag in Cardiff gegen Juventus Turin machte der Franzose die “Königlichen” zum ersten Club, dem in der Fußball-Champions-League eine erfolgreiche Titelverteidigung gelang.