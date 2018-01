Zeugenaufruf nach Skiunfall in St. Gallenkirch

Nach einer Kollision mit einer 70-jährigen Skifahrerin im Skigebiet Silvretta Montafon sucht die Polizei Gaschurn nach einem Snowboarder oder Zeugen des Vorfalls.

Am Samstag gegen 11:30 Uhr ereignete sich in St. Gallenkirch, im Skigebiet Silvretta Montafon, auf der Piste Nr. 40 ein Skiunfall mit Kollision. Dabei wurde eine am Pistenrand stehende 70-jährige Skifahrerin von einem zu Sturz gekommenen Snowboarder niedergestoßen. Nachdem die 70-jährige Skifahrerin anfänglich der Meinung war nicht verletzt worden zu sein, setzte der unverletzte Snowboarder die Fahrt fort. Ein Datenaustausch erfolgte nicht. Aufgrund von einsetzenden Schmerzen kontaktierte die Skifahrerin die Pistenrettung und wurde anschließend mit der Rettung ins LKH Bludenz transportiert. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass die 70-jährige Skifahrerin eine Schienbeinkopffraktur am linken Bein erlitt.