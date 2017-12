Zeugenaufruf: 7-Jähriger in Lustenau angefahren

Am Donnerstag Nachmittag stieß in Lustenau ein Pkw mit einem 7-jährigen Buben zusammen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Ein 60-jähriger Pkw-Lenker fuhr vergangenen Donnerstag um 13.40 Uhr in Lustenau auf der Negrellistraße vom Engel-Kreisverkehr kommend in Richtung Alpstraße. Höhe Kreuzung mit der Hasenfeldstraße ging eine Gruppe Kinder, vom Pkw-Lenker aus gesehen, am rechten Fahrbahnrand, in Richtung Volksschule Hasenfeld.