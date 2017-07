Zeuge Hödl kommt nicht zum Eurofighter-U-Ausschuss

Zeuge zum Themenkomplex Gegengeschäfte erscheint nicht - © APA

Dem Eurofighter-Untersuchungsausschuss kommt ein weiterer Zeuge abhanden. Ex-Magna-Manager Hubert Hödl befinde sich dienstlich in Übersee, die Ladung sei nicht rechtzeitig eingelangt, teilte sein Anwalt am Sonntag per E-Mail mit. Hödl hätte am Montag-Vormittag zum Themenkomplex Gegengeschäfte befragt werden sollen.