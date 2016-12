Zertifikatsverleihung Lehrgang Kinderbetreuung

Die Absolvent/innen des Lehrgangs Kinderbetreuung mit den Trainerinnen, der Lehrgangsverantwortlichen Birgit Tschann, MA (links im Bild) und dem Geschäftsführer des BFI Mag. Marcus Mayer, MA (rechts im Bild). - © BFI der AK Vorarlberg

In feierlichem Rahmen wurden am Mittwoch, 21. Dezember 2016 im BFI der AK Vorarlberg die Zertifikate an die Absolventinnen und Absolventen des „Grundlehrgang – Kinderbetreuung“ verliehen.