Zentralmatura: Mathe-Klausur heuer “schaffbarer”

Laut Bildungsministerium sind die Klausuren problemlos verlaufen - © APA

Die Mathematik-Klausuren bei der Zentralmatura am Mittwoch waren nach Angaben der Bundesschülervertretung (BSV) im Großen und Ganzen “schaffbarer als im letzten Jahr”. “Ich gehe nicht davon aus, dass wieder ein Fünftel negativ ist”, so Bundesschulsprecher Harald Zierfuß zur APA. Laut Bildungsministerium sind die Klausuren an den Schulen problemlos verlaufen.