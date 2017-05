Zentralmatura: Englisch ohne Probleme, aber schwer

Keine Pannen bei der Englisch-Matura - © APA

Die Zentralmatura ist am Freitag offenbar ohne Probleme über die Bühne gegangen, aber laut Schülervertretern inhaltlich schwerer ausgefallen als erwartet. Pannen gab es keine, an einer Schule in Salzburg musste der Start laut Bildungsministerium wegen eines Lkw-Unfalls in der Früh allerdings um eine halbe Stunde verschoben werden. Für fünf Maturanten war dadurch der Schulweg blockiert.