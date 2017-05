Zentralmatura: Autoren orten “interpretatorische Irrfahrt”

Die Autorenvereinigung äußert sich schon seit Jahren kritisch zur Deutsch-Zentralmatura und verlangt eine stärkere Berücksichtigung der Literatur bei den Aufgabenstellungen. Derzeit stehen bei der Deutsch-Matura drei Aufgabenpakete mit je zwei voneinander unabhängigen Aufgabenstellungen zur Auswahl. Unter diesen sechs Aufgaben muss eine literarische sein.

Heuer ging es dabei in der Vorwoche um die Textinterpretation eines in den 1970er Jahren verfassten Gedichts der Lyrikerin Mascha Kaleko, das Bezüge zur damaligen Zeit aufweist. Daher war in den Matura-Aufgaben eine Infobox enthalten, die Erklärungen zum Text mitliefert. Nach Ansicht der Autoren werde aber dadurch die verlangte Interpretation zum Teil vorweggenommen. “Die Box informiert nicht nur, sondern legt den Kandidatinnen und Kandidaten auch eine gewisse Sicht der Dinge nahe, ohne dies aus Kalekos Werk eindeutig belegen zu können.” Der Text könne aber auch anders interpretiert werden. Für ein “Desaster” halten die Autoren die interpretatorischen Vorgaben für die Korrektur:”Der Gestus des Textes wird völlig verkannt.”

Ohne Zwischenfälle verlief am Montag die Französisch-Zentralmatura. Sowohl im Bildungsministerium als auch in der Schülervertretung wurden keine besonderen Vorkommnisse gemeldet, hieß es gegenüber der APA. Die Matura selbst sei sowohl an den AHS als auch an berufsbildenden höheren Schulen (BHS) im Rahmen gewesen, so die Schülervertreter.

An den BHS seien vor allem die Höraufgaben als relativ schwierig zu verstehen empfunden worden, dafür seien die Lesebeispiele relativ gut gegangen und die zu verfassenden Texte in Ordnung gewesen. An den AHS schwankten die Schülermeinungen relativ stark – im Großen und Ganzen hätten die Schüler die Aufgaben aber als schaffbar erachtet. Auch hier habe man die Hörbeispiele als am schwierigsten empfunden.

(APA)