Zentrale Wohnanlage zwischen Egg und Andelsbuch

Wohnbedarf ist gegeben, alle Wohnungen verkauft.

Unlängst konnte die planDREI GmbH ein Grundstück entlang der Dorfstraße Pfister-Engelgasse käuflich erwerben und mit ihrem Projekt „Wohnanlage Andelsbuch Engelgaß“ als Bauträger und Errichter beginnen. Die Dorfstraße dient als Zufahrt und bildet zugleich die Gemeindegrenze zwischen Egg und Andelsbuch. Das Grundstück für die neue Wohnanlage liegt sehr zentral auf einer Anhöhe nahe dem Egger Dorfzentrum. Dort erstellt das in Andelsbuch ansässige Familienunternehmen eine neue Wohnanlage mit zehn Einheiten. „Wohnbedarf scheint mehr als gegeben zu sein“, meint Rupert Hammerer Geschäftsführer von planDREI. Jedenfalls waren alle zehn Wohnungen recht schnell an Wohnungssuchende aus Andelsbuch und den Nachbargemeinden Egg und Schwarzenberg verkauft.

Im Erdgeschoß werden drei Wohnungen untergebracht und im ersten Stock gibt es Platz für vier Wohnungen. Alle Einheiten haben eine ostseitig gelegene Terrasse, vier davon haben zusätzlich einen zweiten Balkon in westliche Richtung. Eine der ebenerdigen Wohnungen bekommt einen Gartenanteil der dem Geländeverlauf angepasst wird. Auch die drei Dachwohnungen verfügen über eine großzügige Dachterrasse. Für die Außenfassade ist ein senkrechter Weißtannenschirm mit unregelmäßigen Lattung geplant, großzügige Holz-Alufenster sorgen für genügend Licht und Helligkeit in den Räumlichkeiten. planDREI legt großen Wert darauf für das Projekt „Wohnanlage Andelsbuch Engelgaß“ ausschließlich renommierte, heimische Handwerksbetriebe zu beauftragen, weil im Bregenzerwald ein Handschlag zählt, vertrauen die Bauherren bei Erdarbeiten, Bauarbeiten, Innenausbau und Installationen auf die hohe Qualität der Bregenzewälder Betriebe. Die Bauarbeiten sollten bis Dezember 2018 abgeschlossen sein, die Schlüsselübergabe an die neuen Wohnungseigentümer wird also noch vor Weihnachten stattfinden.