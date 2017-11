Unter dem Motto „Zemmat Spiela“ lud das Jugendblasorchester „die tönlefuxer“ und Ensembles der Musikschule Leiblachtal zu einem bunten Vorspielabend.

Am 24.11.2017 wurde die neue Turnhalle in Hörbranz in einen Konzertsaal verwandelt. Die Nachwuchsmusiker aus dem Leiblachtal präsentierten eine abwechslungsreiche Leistungsschau ihres Könnens. Die „tönlefuxer“, das Fagotttrio, das Holzbläserensemble und das Trompetenquartett spielten anspruchsvolle und bekannte Stücke wie neben anderen auch „We will Rock you“, „To the Point“ „All about that Bass“ und die Filmmusik von Star Wars und ernteten dafür begeisterten Applaus. Unter den zahlreichen Gästen waren Eltern, Verwandte, Bekannte und Freunde der fleißigen Musiker und sorgten so für beste Stimmung in der Halle. Musiklehrer Thomas Halfer an der Tuba unterstütze die zukünftigen Tonkünstler musikalisch. Carmen Jochum schwang den Taktstock und führte in gekonnter und angenehmer Weise durch den Abend. Die Musiker dieses Abends dürfen Stolz auf ihre Vorführungen sein, zeigten sie ihr hohes musikalisches Niveau, dass unter anderem mit Talent, Üben, Üben, Üben und engagierten Lehrern und Eltern erreicht wird.