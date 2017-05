Opfer hatten Glück im Unglück - © APA (Symbolbild)

Zwei Zeitungsausträger sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit ihrem Auto im Mondsee gelandet. Sie waren auf der B151 in Richtung Innerschwand unterwegs gewesen, als sie kurz vor dem Ortsgebiet von Mondsee auf der regennassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen gerieten. Die stark abgefahrenen Reifen des Wagens hatten die Straßenhaftung verloren.