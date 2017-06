Zeitimpuls: Ein Festival der Menschenrechte und Kurzfilme

Klimt Villa in Wien-Hietzing wird erstmals Festival-Schauplatz - © APA (AFP)

Das große VIS-Kurzfilmfestival ist gerade am Dienstag mit der Preisverleihung zu Ende gegangen, da steht mit dem Zeitimpuls bereits der nächste Reigen kurzen Filmschaffens in Wien an. Zwischen 19. und 23. Juni ist die 7. Ausgabe des Festivals Zeitimpuls im Metro Kinokulturhaus respektive der Klimt Villa zu sehen und widmet sich wieder dem aktuellen Thema der Menschenrechte.