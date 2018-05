Zeit und Raum für neue Ideen

In Wald a. A. entsteht ein Ferien- und Seminarhaus.

In dem eines der ältesten noch erhaltenen Bergbauernhäuser in Wald a. A. entsteht ein Ferien- und Seminarhaus. Caroline Mark erwarb das denkmalgeschützte Haus und sie arbeitete fortan an Ideen. Altes mit Neuem kombinieren – das soll mit diesem Haus möglich sein. Die Grundmauern stammen aus dem Jahr 1578 und das Kellergewölbe, der jahrhundertalte Kachelofen in der Stube und die Felderdecke geben dem Haus eine einzigartige Atmosphäre. Mit diesem Altbestand soll ein Ferien- und Seminarhaus mit besonderem Flair entstehen. Ein Haus für Ruhe und Meditation, das aber auch für Erleben und Abenteuer steht. „Wald 12“ ist ein Ort für Seminare, Tagungen und Schulungen. Gruppen bis zu zwanzig Personen können während den Seminartagen im entstehenden Anbau übernachten. Das Haus verfügt über zehn Doppelbettzimmer mit Bad und WC und bewahren die Tradition der Umgebung. Caroline Mark legt dabei keinen Wert auf Luxus, sondern auf Gemütlichkeit und Authentizität.