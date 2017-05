â€žZeichnen mit Lichtâ€œ

Die Nenzinger „Artenne“ bot das stimmungsvolle Ambiente für ein Sommernachtsfest, gefeiert wurde das 40-jährige Jubiläum des Fotoclub Nenzing. Obmann Rainer Primosch konnte gleichzeitig die Ausstellung, zu der fast alle Mitglieder des Vereins ein Lieblingsbild beisteuerten, eröffnen. Speziell begrüßen konnte er mit Reinhard Ammann, Reinhold Gantner, Roman Gantner sowie Walter Gantner auch vier Gründungsmitglieder, die nach wie vor beim Verein aktiv sind. Faszination Fotografie

„Das Wort fotografieren bedeutet übersetzt so viel wie `zeichnen mit Licht´“, klärte der für Kultur zuständige Nenzinger Gemeinderat Hannes Hackl auf. Reinold Amann gab einen Einblick über „Vier Jahrzehnte Faszination Fotografie“: „Wenn man genauer hinschaut, hat sich seit der Gründung des Fotoclubs enorm viel getan, wir sind von der analogen in die digitale Zeit übergewechselt.“ Während zur Gründungszeit des Fotoclubs dem anspruchsvollen Fotografen nur Schwarz-Weiß oder Diafilme zur Auswahl standen – Farbfilme wurden fast nur für das familiäre Fotoalbum verwendet – sind heute die Möglichkeiten der Bildbearbeitung und –umsetzung fast endlos. Nicht verändert hat sich der Ansporn der Mitglieder, bei der alljährlichen Clubmeisterschaft möglichst gut abzuschneiden. „Auch wenn die Feier des Clubmeisters, beziehungsweise der Clubmeisterin mit entsprechenden Kosten verbunden ist“, spielte Reinold Amann mit Humor darauf an, dass auch der gesellige Teil im Verein groß geschrieben wird.