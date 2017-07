Zeichen gegen Hunger: Kirchenglocken läuten für fünf Minuten

Es ist die erste Aktion dieser Art in Österreich. In Ostafrika sind derzeit knapp 23 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen, besonders schlimm ist die Situation in Äthiopien, Kenia, Somalia und im Südsudan. Weltweit stirbt alle zehn Sekunden ein Kind an Hunger.

Die Menschen sollten durch den ungewöhnlichen und bisher einzigartigen Schritt “wachgerüttelt” und ermutigt werden, über den eigenen Lebensstil kritisch nachzudenken, begründete die Caritas. Von der Politik fordert die Organisation eine Aufstockung der Mittel für humanitäre Hilfe sowie bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (EZA).

3.000 Pfarrgemeinden zur Teilnahme aufgerufen

In Österreich gibt es rund katholische 3.000 Pfarrgemeinden, alle sind zur aktiven Teilnahme aufgerufen. Es ist die erste Aktion dieser Art in Österreich. 15.00 Uhr ist auch die Todesstunde Jesu.