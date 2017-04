Zehnter Sieg von Rafael Nadal in Monte Carlo

Nadal siegte im Eilzugstempo - © APA (AFP)

Der Spanier Rafael Nadal hat am Sonntag seinen Auftakt der Sandplatzsaison mit dem ersten Titelgewinn seit fast einem Jahr erfolgreich gestaltet. Der 30-Jährige schraubte die Rekordzahl seiner Siege in Monte Carlo auf zehn, er ließ im Endspiel am Sonntag seinem Landsmann Albert Ramos-Vinolas (15) mit 6:1,6:3 keine Chance. Nadal benötigte zum Gewinn seines 70. Karriere-Titels nur 76 Minuten.