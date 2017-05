Zehntausende nahmen an Mai-Parade in Moskau teil

Zu der Kundgebung am Montag im Herzen der russischen Hauptstadt kamen auch Frauen in traditionellen Trachten und Vertreter der Regierungspartei Geeintes Russland. Die Polizei meldete 130.000 Teilnehmer, die Gewerkschaften sprachen von rund 100.000 Menschen. Landesweit hatten sich an ähnlichen Aktionen demnach rund 2,5 Millionen Menschen beteiligt. Einem Aufruf der Kommunistischen Partei zu einer Mai-Kundgebung folgten der Agentur Tass zufolge etwa 3.500 Anhänger.

(APA/dpa)