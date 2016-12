Taifun Nock-Ten – Das bange Warten hält Manila in Atem

Einheimische finden Schutz in Schulen - © APA (AFP)

Der Taifun Nok-Ten ist am Abend des ersten Weihnachtstags in den östlichen Philippinen auf Land getroffen. Mehr als hunderttausend Menschen brachten sich vor dem Sturm mit Orkanböen mit mehr als 200 Stundenkilometern in Sicherheit. Die Wetterbehörde rief für 38 Provinzen eine Sturmwarnung aus. Nok-Ten soll die Hauptstadt Manila am Montag erreichen.