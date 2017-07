Zehntausende flohen in Indien vor Monsunregen – viele Tote

Große Landesteile sind unter Wasser - © APA (AFP)

Heftiger Monsunregen in Indien hat große Landesteile im Nordwesten unter Wasser gesetzt. Im Bundesstaat Gujarat wurden in den vergangenen Tagen rund 33.000 Menschen vor Überschwemmungen in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher des örtlichen Katastrophenschutzes am Dienstag mitteilte. Mindestens 64 Menschen kamen seit Beginn der diesjährigen Monsunzeit in Gujarat bei den Unwettern ums Leben.