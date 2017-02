40.000 Motorradfahrer nahmen teil - © APA (AFP)

Mindestens 40.000 Motorradfahrer sind zum Schwarzen Christus in der Ortschaft Esquipulas im Südosten von Guatemala gepilgert. Präsident Jimmy Morales gab am Samstag in Guatemala-Stadt das Startsignal für die 222 Kilometer lange Fahrt. An der traditionellen Pilgerfahrt beteiligten sich auch zahlreiche Biker aus anderen mittelamerikanischen Ländern und aus Südamerika.