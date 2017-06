Badeunfall mit schlimmem Ausgang - © APA (Symbolbild)

Ein zehnjähriger Bub ist nach einem Badeunfall am Sonntag in Wien-Liesing in der Nacht auf Montag im Krankenhaus gestorben. Das sagte ein Sprecher des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) der APA. Der Bub war Sonntagnachmittag im Liesinger Bad vom Bademeister leblos treibend im Wasser gefunden worden.