Zehnjähriger nach Kontakt mit Weidezaun in Tirol reanimiert

Ein Zehnjähriger ist am Montag in Söll (Bez. Kufstein) reanimiert worden, nachdem er einen Weidezaun berührt hatte. Der Bub, der auf dem Nachhauseweg von der Schule war, stieg vom Rad ab, um etwas aufzuheben. Dabei streifte er mit dem Helm den Zaun, erklärte eine Polizistin der APA. Der Bub wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen.

Das Stromgerät des elektrischen Weidezauns wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei waren im Gange. Eine derart schwere Verletzung sei jedenfalls ungewöhnlich, hieß es.

Zu dem Unfall war es gegen 12.45 Uhr in Söll im Ortsteil Mühlleiten gekommen. Der Zehnjährige war in Begleitung mehrerer Schulkollegen, die sofort Hilfe holten. Der Bub musste vom Notarztteam an Ort und Stelle reanimiert werden.