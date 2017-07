Zehnjähriger bei Verkehrsunfall im Tennengau schwer verletzt

Der Bub wurde in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen - © APA

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Vigaun im Salzburger Tennengau ist am Mittwochnachmittag ein Zehnjähriger schwer verletzt worden. Der Bub war gegen 17.40 Uhr mit seinem Mountainbike Richtung St. Koloman unterwegs. Im Bereich der Röerbrücke kam er mit dem Rad aus unbekanntem Grund in die Straßenmitte. Dabei wurde er von einem von hinten kommenden Auto erfasst, berichtete die Landespolizeidirektion.