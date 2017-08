Zehnjährige in Wiener Bad sexuell belästigt

Verdächtiger wurde von der Polizei einvernommen und angezeigt - © APA (Gindl)

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist am Samstag im Hütteldorfer Bad in Wien sexuell belästigt worden. Ein 42-jähriger Mann soll das Kind an Gesäß und Kopf berührt haben, als sich dieses gemeinsam mit einer Freundin bei der Rutsche angestellt hatte, berichtete dessen Mutter am Sonntag. Polizeisprecher Thomas Keiblinger bestätigte den Vorfall, der Verdächtige wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt.