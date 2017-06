Zehnjährige brach in Tirol durch Glaskuppel

Das Mädchen wurde in die Klinik gebracht - © APA

Ein Mädchen ist am Dienstagabend am Dach einer Wohnhausanlage in Innsbruck durch eine Glaskuppel gebrochen und rund vier Meter in ein darunterliegendes Lokal abgestürzt. Die Zehnjährige wurde nach der Erstversorgung verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, teilte die Polizei mit.