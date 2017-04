Fast 1300 Soldaten aus zehn Staaten nehmen im Süden Marokkos an einem gemeinsamen Militärmanöver der US- und der marokkanischen Armee teil. Wie die US-Botschaft in Rabat am Samstag mitteilte, dauert die am Mittwoch begonnene Übung “African Lion 2017” zu Lande, zur See und in der Luft noch bis zum kommenden Freitag. Sie findet rund um die Städte Agadir und Tifnit statt.

Die Führung des Manövers liegt bei den United States Marine Corps Forces Europe (Marforeur), gesponsert wird es vom Afrikanischen Kommando der Vereinigten Staaten (Africom). Ziel der Übung ist es der Botschaft zufolge, die Einsatzfähigkeit der US-Armee und ihre Zusammenarbeit mit Streitkräften in aller Welt zu verbessern. Beteiligt sind auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Mali, Mauretanien, Senegal und Tunesien. (APA/ag.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken