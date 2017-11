Zehn Jahre Ogablick

Ogablick-Film feierte und lud zum 10-jährigen Jubiläum ein.

Klaus Durch den abwechslungsreichen Abend führten Gaby Buhre und Ogablick Teamleiter Wolfgang Tschallener. Interviewpartner Gerd Wiesenegger bestätigte den Erfolg der Truppe und stellte nicht nur einen „Walk of fame“ sondern auch einen „Klusywood“ auf Pfarrer`s Bühel in Aussicht. „Was allerdings nicht ganz so ernst genommen werden darf“, schmunzelt er.

Ogablick Filme entstehen von der Idee bis zum fertigen Film zur Gänze im eigenen Team. In den letzten 10 Jahren entstanden so 30 Kurz-, Trick- und zwei Spielfilme mit einem Arbeitsaufwand von über tausenden Arbeitsstunden. Ogablick stellt sich auch in Zukunft der Aufgabe, eigene Geschichten die das Leben so schreibt aus der Region und in Mundart umzusetzen.