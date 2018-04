Zehn Jahre Haft für perversen Opa

Feldkirch - Rentner schon zum zweiten Mal verurteilt - Weil er seine Enkelin dieses Mal sogar vergewaltigte, muss der Mann für lange Zeit hinter Gitter.

Erneute Verurteilung

Bereits 2008 wurde der Mann bereits wegen Grapschereien an der selben Enkelin verurteilt. Das Kind war damals im Vorschulalter. Zwei Jahre bedingt wurden damals ausgesprochen. Diese Vorstrafe wirkt sich bei der heutigen Verurteilung erschwerend aus. Der Schöffensenat kommt zu dem Ergebnis: Der Angeklagte hat alle Sexualdelikte an dem Teenager begangen. Missbrauch beim Spaziergang im Wald, Vergewaltigung am Küchentisch, eine beinahe endlose Liste wird in der Urteilsbegründung vorgetragen. Die Strafe: zehn Jahre Haft, 21.000 Euro Schmerzengeld für das Opfer und Haftung für dessen künftige Schäden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Beide Seiten wollen es bekämpfen.