Zehn “herzhafte” Valentinstags-Rezepte

Herz ist Trumpf! - © Shutterstock

“Liebe geht durch den Magen” heißt es ja so schön und viele Worte soll sie auch nicht brauchen. Damit also am 14. Februar alles rund läuft, sind Taten bzw. einfach nur deine Back- und Kochkünste gefragt. Sag es mit Herz!