Zehn Hektar großes Feld in Breitenlee stand in Flammen

Die Rauchentwicklung war enorm - © APA (Feuerwehr)

Ein zehn Hektar großes, blühendes Weizenfeld ist am Mittwoch in Wien-Breitenlee (22. Bezirk) an der Grenze zu Niederösterreich in Flammen gestanden. Eine Rauchsäule war im Nordosten der Bundeshauptstadt weit zu sehen. Gegen 12.00 Uhr war der Brand nach rund zweistündigen Arbeiten gelöscht, berichtete NÖ Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Auch die Straßensperren seien bereits aufgehoben worden.