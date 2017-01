Zehn Guantanamo-Häftlinge im Oman eingetroffen

Das Gefangenenlager Guantanamo war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem republikanischen US-Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche Terroristen ohne Justizverfahren festzuhalten. Bush’ Nachfolger Barack Obama hatte das Lager schließen wollen, war aber mit diesem Vorhaben am Kongress gescheitert.

Obama hatte in Aussicht gestellt, dass in seinen letzten Wochen im Amt weitere Häftlinge das Lager verlassen dürften. Bereits Anfang des Jahres überstellten die USA danach vier Insassen an Saudi-Arabien.

(APA)