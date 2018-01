Zauberhafter Advent trotz Regens

Sechste Auflage des Adventmarkts in Buchebrunnen

Zwischenwasser. Das Wetter war der große Spielverderber beim Adventzauber des Vereins Aktiv und Kreativ beim ehemaligen Gasthaus Jägerstube im Ortsteil Buchebrunnen. Präsentierten sich der Markt und die insgesamt 28 liebevoll dekorierten Stände, mit vielen selbst gemachten Kunstwerken, am Vormittag noch tiefwinterlich, kam dann irgendwann der Föhn und der Regen. Obfrau Claudia Welte, die Aussteller und die Besucher ließen sich davon aber nicht sonderlich beirren und so wurde improvisiert. Zwar mussten einige Stände wegen der starken Windböen abgebaut werden, die gesamte Veranstaltung an sich, konnte auch Petrus nicht verhindern. Garage und Innenräume wurden als Unterstand genutzt und die ehemalige Jägerstube, wo der Bienenzuchtverein Zwischenwasser und Laterns die Wirtschaft übernommen hatte, wurde gestürmt. Auch die Kinder störte das Wetter nicht, neben dem Markt wurde fleißig gerodelt.