Zauberhafte Weihnachtsgärtnerei

Endspurt in Sachen Adventausstellung bei Blumen Huschle.

Dornbirn. Kaum eine Weihnachtsausstellung lockt so viele Besucher wie die in der Dornbirner Traditions-Gärtnerei Huschle. Drei Tage lang verwandelt sich Blumen Huschle wieder in ein traumhaftes Winterwunderland mit glitzernden Kugeln, dekorativen Adventkränzen, erlesener Christbaumdekoration und einem einzigen Lichtermeer aus Kerzen. Alles mit viel Liebe zum Detail arrangiert und angefertigt.