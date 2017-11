Zauberhafte Adventausstellung bei Rosen Waibel

Mit vielen glänzenden Akzenten wurde bei Rosen Waibel in Mäder und in den Fachgeschäften in ganz Vorarlberg und in Altstätten in der Schweiz die Adventszeit eingeläutet.

Mäder Mit viel Kreativität, Handarbeit und viel Liebe zum Detail wurde das passende Ambiente für die Vorweihnachtszeit geschaffen. Viele weihnachtliche Überraschungen warteten auf die Besucher. Besonders beliebt waren die kulinarischen Köstlichkeiten der Pfadfinder Gruppe Altach. An drei Tagen wurde in Mäder auch für musikalische Umrahmung gesorgt. Bei der Eröffnung sang der Chor „AMARe“, am Samstag unterhielten Mitglieder der West Austrian Musical Company die Ausstellungsbesucher und am Sonntagnachmittag gab sich das Duo „La Vida“ in neuer Formation die Ehre. Die vielen Besucher ließen sich von den Farben, den Ideen, den Düften und dem Ambiente in der Gärtnerei inspirieren. Mathias Waibel-Keel und Fabienne Waibel freuten sich über das große Interesse und die vielen BesucherInnen aus dem In- und Ausland am Wochenende der Adventausstellung. VER