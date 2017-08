Zalando will Amazon mit neuen Logistikzentren beikommen

Zalando setzt auf Wachstum - © APA (AFP)

Europas größter Online-Modehändler Zalando will seinen Wachstumskurs mit zwei großen neuen Logistikzentren in Polen und Italien vorantreiben. So wolle der Amazon-Konkurrent die Kapazitäten für einen Jahresumsatz von 10 Mrd. Euro schaffen, sagte Co-Firmenchef Rubin Ritter am Donnerstag. Aktuell liegt er unter 4 Mrd. Euro.